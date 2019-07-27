На Приморском шоссе скопилась 9-километровая пробка

Автомобилисты, решившие провести солнечный день на берегу Финского залива, застряли в пробке на Приморском шоссе в Петербурге.

По данным "Яндекс-Пробки", в 14:00 зафиксирована необычно сложная пробка — от станции Морская до поворота к Шалашу Ленина.

"В пробке длиной 9.4 км можно потерять 1 час 44 минуты", -предупреждает сервис.

По карте видно, что Приморское шоссе стоит по направлению из города также в районе Лахты, перед Лисьим Носом и на развязке с КАД. Между станциями Горская и Александровская – два ДТП.