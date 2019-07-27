"Сплошное перекрытие". Столичная полиция не пускает людей на несанкционированный митинг
Начавшаяся в 14.00 несанкционированная акция протеста несогласных с отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму столкнулась с перекрытием подходов к Тверской, 13, где и располагается столичная мэрия. Часть демонстрантов прорвали оцепление.
"Сплошное перекрытие. Две цепи полиции полностью закрыли мэрию. Вытесняют и прессу и всех и вниз и вверх", - сообщает 27 июля журналист Олег Козырев в своем "Твиттере".
МБХ Медиа в Telegram заявило, что группе протестующих удалось прорвать ограждение. При этом в Брюсовом переулке, где ОМОН и полиция взяли людей в кольцо, прошли задержания.
Число задержанных, по данным ОВД-инфо, выросло до 140 человек.
ОМОН оттесняет участников митинга, зачищает Тверскую. Люди кричат: «Нас все больше, мы все злее!» pic.twitter.com/gTvMaUNkeP— The Insider (@the_ins_ru) 27 июля 2019 г.
Жесткие задержания в Брюсовом переулке. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/P82DvQjCe6— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 июля 2019 г.