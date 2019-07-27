"Сплошное перекрытие". Столичная полиция не пускает людей на несанкционированный митинг

Начавшаяся в 14.00 несанкционированная акция протеста несогласных с отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму столкнулась с перекрытием подходов к Тверской, 13, где и располагается столичная мэрия. Часть демонстрантов прорвали оцепление.

"Сплошное перекрытие. Две цепи полиции полностью закрыли мэрию. Вытесняют и прессу и всех и вниз и вверх", - сообщает 27 июля журналист Олег Козырев в своем "Твиттере".

МБХ Медиа в Telegram заявило, что группе протестующих удалось прорвать ограждение. При этом в Брюсовом переулке, где ОМОН и полиция взяли людей в кольцо, прошли задержания.

Число задержанных, по данным ОВД-инфо, выросло до 140 человек.

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ОМОН оттесняет участников митинга, зачищает Тверскую. Люди кричат: «Нас все больше, мы все злее!» pic.twitter.com/gTvMaUNkeP — The Insider (@the_ins_ru) 27 июля 2019 г.