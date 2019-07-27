Улыбнитесь, вас снимают. В Петербурге незадачливым ворам домофон устроил фотосессию

В Петербурге квартирные воры полтора часа обыскивали однокомнатную квартиру. Нашли денег и ценностей на два миллиона с лишним, но жизнь теперь их полна оглядок. Глазок домофона запечатлел их лица крупным планом.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, накануне около часа дня трио брюнетов с обильной растительностью на лицах подошли к подъезду дома на Среднеохтинском проспекте. Двое вошли внутрь, а третий стал усиленно звонить в домофон, одновременно ведя телефонные переговоры. Из его уха торчал динамик.

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Видимо, убедившись, что квартира на четвертом этаже пустует, брюнет с улицы дал отмашку друзьям. Они грубовато обошлись с замком, просто выломав его, и на полтора часа поселились в чужой однушке. Перевернули все вверх дном, выпотрошили все шкафы и тумбочки.

В шкатулке преступники нашли наличными 2 млн рублей, еще на 230 тысяч рублей забрали ювелирных украшений и унесли ноутбук в рюкзаке, тоже прихваченном в квартире. Третий человек, исполнив роль Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи», покрутился вокруг подъезда, постоял «на шухере» и ушел.

На месте преступления домушники – мужчины средних лет ростом примерно 175 сантиметров, в джинсах, бейсболках, полосатой и темной футболках, – оставили отпечатки пальцев и следы обуви, но самым большим сюрпризом для них наверняка станет знание, что порою глазки домофонов не просто дают возможность посмотреть на лица гостей, но и умеют вести запись.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК «Кража в особо крупном размере». Полиция Красногвардейского района в случае опознания подозреваемых просит позвонить в 22-й отдел полиции. Можно и по 112.