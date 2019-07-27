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Просушка и прослушка. Что известно о первом деле ФСБ против Северо-Западной дирекции Минкульта и при чем здесь Говорунов

К задержаниям бывшего замглавы Северо-Западной дирекции Минкульта и гендиректора крупнейшего ее подрядчика «Ремстройфасад» привело прослушивание телефонов, по которым бизнесмены договаривались, как не исполнить госконтракт и чтобы им за это ничего не было.

Просушка и прослушка. Что известно о первом деле ФСБ против Северо-Западной дирекции Минкульта и при чем здесь Говорунов

В Петербурге 27 июля под домашний арест отправлен бывший замдиректора Северо-Западной дирекции Минкульта по стратегическому развитию Алексей Бирюков. Он стал первым сотрудником учреждения, привлеченным к уголовной ответственности по делам о хищениях. Ранее ФСБ и полиция мошенническими статьями потчевали только подрядчиков, которые работали на объектах дирекции.

Уголовное дело по 159-й статье УК касательно капремонта и реставрации здания главного Кригс-Комиссариата «Интендантские склады» на улице Глинки, 2 инициировало следственное управление УМВД Красногвардейского района. Счет Северо-Западной дирекции, откуда переводились средства «Ремстройфасаду», открыт в управлении федерального казначейства Ленобласти, расположенном на Шафировском проспекте.

Дело полиция возбудила 11 июня 2019 года, но через полтора месяца ФСБ прибрала материалы себе, и уже через два дня, 25 июля, начались задержания. На фигурантов дела – Бирюкова, гендиректора «Ремстройфасада» Николая Булыгина и индивидуального предпринимателя Валерия Кудряшова – давно уже было собрано по досье.

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга, фигурантам вменяется хищение более 25 млн рублей при исполнении госконтракта, заключенного осенью 2015 года на капремонт Интендантских складов. Его стоимость составляла 860 млн рублей, подрядчиком выступал «Ремстройфасад», а подписывал от имени Северо-Западной дирекции лично Бирюков.

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Туда временно переезжала Консерватория.

По версии следствия, похищены были деньги, выделенные на вентиляторы воздухонагревателей и парогенераторов, поставку молниезащиты, заземления, холодоснабжения и вентиляции, закупку и установку видеонаблюдения, реставрацию и воссоздание ограждений двух лестниц. Акты о приемке выполненных работ без фактического исполнения усердно подписывались с ноября 2015-го по март 2017 года. А потом контракт просто расторгли, Бирюков сменил работу, возглавив областную дирекцию по сохранению объектов культурного наследия.

Сейчас ФСБ считает, что тогдашний замдиректора Северо-Западной дирекции приятельствовал с гендиректором «Ремстройфасада» Булыгиным и предпринимателем Валерием Кудряшовым. На него оформлены несколько юрлиц, имеющих, как полагает следствие, признаки фиктивности. После перечисления бюджетных денег «Ремстройфасаду» они уходили в фирмы Кудряшова будто бы по договорам субподряда, но на самом деле, уверены в следствии, – для обналичивания. Работ компании Кудряшова на Интендантских складах якобы не вели.

68-летний Николай Булыгин и 36-летний Валерий Кудряшов, по информации «Фонтанки», длительное время стояли на прослушке силовиков. Гендиректор «Ремстройфасада», например, по незащищенным каналам связи обсуждал ненадлежаще выполненные работы по спорному контракту, а Кудряшов – внесение ложных данных в акты по форме КС-2.

Алексей Бирюков вину признал, но на свободе не остался. Его не отпустили под подписку о невыезде и заперли под домашний арест, так как ФСБ сомневается в его благонадежности. Считает, например, что чиновник может «манипулировать психологическим состоянием свидетелей». Под этим витиеватый следователь Демченко подразумевает очень простую, но эффективную вещь – подкуп для дачи ложных показаний. Алексей Бирюков человек небедный.

Еще больше денег у Булыгина и Кудряшова, поэтому их желают держать под боком, в следственном изоляторе ФСБ на Шпалерной улице. В следствии считают, что предприниматели могут купить поддельные документы и скрыться за границей. Кудряшов к тому же, судя по всему, обладает широким кругом полезных знакомств. По крайней мере, его бизнес-партнером является сын бывшего вице-губернатора и руководителя администрации губернатора Петербурга Алексей Говорунов. В нескольких компаниях Кудряшова со словом «Кэжуал» в названиях он получил долю в 2017 году, предприятия работают на рынке общепита. Аналогичная ситуация с фирмами «Маркет Лето», ПТК и «Глобал Фудс». Вышел Говорунов-младший из этих компаний вовремя, в начале июля, задержавшись на данный момент только в ООО «Кэжуал Бенуа». Теперь компанию Кудряшову в уставных капиталах составляет Руслан Альбеков.

Валерий Кудряшов был задержан 25 июля, в тот же день ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. У него имеются зарубежные активы, выяснила ФСБ.

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По информации «Фонтанки», одним из ключевых свидетелей по делу выступает руководитель проекта Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта Александр Трофименко, который курировал капремонт Интендантских складов. На него якобы поддавливали фигуранты, чтобы тот взял на себя ответственность подписать фиктивные акты приемки. Но Трофименко отказался.

Сегодня Красногвардейский суд по просьбе защиты продлил срок задержание Кудряшова на 72 часа, адвокату нужно время для сбора документов. Николай Булыгин уже отправлен в СИЗО.

Александр Ермаков,

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

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