Из коллектора на Петроградской достали тела двух человек

Двое мужчин погибли, спустившись в канализационный коллектор на набережной Карповки утром 27 июля.

Как сообщили «Фонтанке» в Водоканале, тела достали из колодца возле дома 15/14 по набережной реки Карповки. Что стало причиной их гибели пока неизвестно, о трупах на предприятии узнали около девяти утра из сообщения полиции. Уточняется, что крышка люка ещё накануне была закрыта. По предварительной информации, молодые люди забрались в магистральный коллектор, его глубина превышает десять метров.

По некоторым данным, одним из погибших мог быть блогер из Белоруссии, второй якобы показывал ему локации для съемки ролика.