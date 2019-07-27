Журналисты, курьеры сервиса доставки еды и несостоявшиеся кандидаты. В Москве продолжаются задержания перед несанкционированным митингом

У здания столичной мэрии, где 27 июля собираются несогласные с отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму, задержали, по некоторым данным, около 70 человек, включая журналиста "Комсомольской правды" Романа Голованова.

"Как минимум 70 задержанных", – сообщает 27 июля МБХ Медиа в твиттере.

Полицейские живым щитом теснят людей от мэрии по Тверской улице наверх. Не разбирают, журналисты это или нет, теснят всех. pic.twitter.com/rsdmYEA3wZ — Новая Газета (@novaya_gazeta) 27 июля 2019 г.

Издание "Комсомольская правда" подтвердила, что корреспондент газеты был схвачен, несмотря на журналистское удостоверение.

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Кроме того, как сообщает "Дождь", задержали несколько доставщиков еды из сервиса Delivery Club. В самой компании эту информацию пока не подтвердили.

До митинга не добралась также Любовь Соболь, которой отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Ее, как сообщил YouTube-канал "Навальный Live", задержали на Рождественском бульваре.

Ранее в столицу не пустили выдвигавшегося в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.

Мэр столицы Сергей Собянин и прокуратура Москвы предостерегли от участия в несанкционированных акциях протеста.