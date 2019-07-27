Происшествия
Журналисты, курьеры сервиса доставки еды и несостоявшиеся кандидаты. В Москве продолжаются задержания перед несанкционированным митингом
У здания столичной мэрии, где 27 июля собираются несогласные с отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму, задержали, по некоторым данным, около 70 человек, включая журналиста "Комсомольской правды" Романа Голованова.
"Как минимум 70 задержанных", – сообщает 27 июля МБХ Медиа в твиттере.
Полицейские живым щитом теснят людей от мэрии по Тверской улице наверх. Не разбирают, журналисты это или нет, теснят всех. pic.twitter.com/rsdmYEA3wZ— Новая Газета (@novaya_gazeta) 27 июля 2019 г.
Издание "Комсомольская правда" подтвердила, что корреспондент газеты был схвачен, несмотря на журналистское удостоверение.
Кроме того, как сообщает "Дождь", задержали несколько доставщиков еды из сервиса Delivery Club. В самой компании эту информацию пока не подтвердили.
До митинга не добралась также Любовь Соболь, которой отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Ее, как сообщил YouTube-канал "Навальный Live", задержали на Рождественском бульваре.
Ранее в столицу не пустили выдвигавшегося в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.
Мэр столицы Сергей Собянин и прокуратура Москвы предостерегли от участия в несанкционированных акциях протеста.