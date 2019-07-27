В Ломоносове за хулиганство задержали вероятного насильника. От педофила пострадали сестры

Отец двух девочек обратился в полицию Ломоносова с заявлением о насилии над обеими дочерьми. На причастность проверяют задержанного за уличное пьянство.

Как стало известно «Фонтанке», к детям неизвестный мужчина пристал днём 26 июля возле школы на улице Жоры Антоненко. О сексуальных действиях насильственного характера заявил отец девочек десяти и пяти лет.

Схожего по приметам молодого человека задержали в тот же день. В 85 отделе полиции на него составили протокол за мелкое хулиганство.