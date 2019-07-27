Происшествия
Три десятка человек задержали в Москве до начала несанкционированного митинга
У здания столичной мэрии, которая 27 июля должна стать местом проведения несанкционированного митинга несогласных с отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму, задержали более 30 человек, в том числе, случайных прохожих.
"33 человека задержаны у мэрии в Москве", – сообщает МБХ Медиа.
По словам очевидцев, полиция на Тверской просит граждан разойтись.
Задержания на Тверской происходят каждую пару минут. Люди просто идут по улице, их отводят в автозаки pic.twitter.com/xwiqRXiDJs— The Insider (@the_ins_ru) 27 июля 2019 г.
Ранее по дороге в Москву задержали выдвигавшегося в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова. Мэр столицы Сергей Собянин и прокуратура Москвы предостерегли от участия в несанкционированных акциях протеста.
На Тверской задержания pic.twitter.com/cuqqt9gz1o— The Insider (@the_ins_ru) 27 июля 2019 г.
Росгвардия на Тверской pic.twitter.com/BvshWYnD7Z— The Insider (@the_ins_ru) 27 июля 2019 г.
Задержания на Тверской продолжаются. Акция ещё не началась. Задерживают случайных прохожих pic.twitter.com/U8lHdF8jLZ— The Insider (@the_ins_ru) 27 июля 2019 г.