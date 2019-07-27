На въезде в Москву задержали Дмитрия Гудкова

Выдвигавшегося в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова задержали за несколько километров до МКАД.

«Задержан Дмитрий Гудков. Его везут в ОВД «Коптево», – об этом 27 июля сообщил его отец Геннадий Гудков в своем Твиттере. Сам политик в соцсетях уточнил, что его остановили на въезде в Москву за 5 км до МКАД.

Его жену Валерию остановила полиция. "Еду на его машине в ОВД Коптево, тормозят на каждом километре: по нашей машине объявлен план "Перехват", – пояснила супруга политика в Твиттере.

Напомним, что Дмитрий Гудков был одним из кандидатов в депутаты Мосгордумы. Он получил отказ от избиркома. Политик принимал активное участие в акциях протеста с требованием допустить независимых кандидатов.