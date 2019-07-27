Забастовка испанских авиадиспетчеров сорвала петербуржцам отдых в Барселоне. Отменён утренний рейс из Пулково

Ранним утром 27 июля петербуржцев, которые должны были лететь в Барселону, ждало разочарование. Рейс в Барселону не вылетел из Пулково из-за забастовки авиадиспетчеров.

О том, что растерянные петербуржцы полночи провели в Пулково с надеждой на вылет в Каталонию, «Фонтанке» рассказал читатель Константин. По его словам, когда он в два часа ночи выезжал в аэропорт, никакой информации о возможных проблемах с вылетом не было. Через некоторое время после регистрации рейс, который должен был улететь в пять утра, перенесли на час, а после и вовсе отменили. Пассажирам предложили сдать билеты и дальше решать вопрос об отпуске самостоятельно.

Причиной отмены рейса назвали забастовку в барселонском аэропорту Эль-Прат, о которой испанская пресса писала ещё вечером в пятницу. Как сообщает El Pais, за два дня протестов 27 и 28 июля могут не вылететь пассажиры практически тысячи рейсов. Диспетчеры бастуют против слишком серьезной нагрузки.

В расписании Пулково на 27 июля несколько рейсов в Барселону, самолёты «Уральских авиалиний» и «России» улетели. Отменён был рейс компании Vueling, следующий должен отправиться в час дня. Информации о его отмене на онлайн табло аэропорта нет, по состоянию на 12:50 ещё идёт регистрация пассажиров.