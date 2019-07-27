Большинство россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми

Опрос, проведенный во всех 85 регионах России, показал, что граждане не видят поддержки властей для тех, кто заводит ребенка. Правительство в июне повысило пособие по уходу за детьми для малообеспеченных слоев населения.

"Государство за последний год не стало делать для поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми в России больше, чем раньше. В этом уверены 42% россиян, из них 8,2%", – сообщает 27 июля РБК со ссылкой на апрельский опрос службы специальной связи и информации ФСО РФ.

Треть опрошенных не смогла дать ответ на вопрос об укреплении поддержки людей, которые завели ребенка. Больше всего тех, кто не увидел усилий властей в этом вопросе, насчитали в Волгоградской (73,2%) и Омской областях (51,6%).

О росте заботы государства о семьях с детьми заявили 28,1% респондентов. Больше всего оптимистов оказалось на Сахалине (47%), в Татарстане (45,8%), Якутии (43,5%) и Туве (42,2%).

Напомним, что в конце июня правительство РФ пошло на повышение пособий по уходу за ребенком для малообеспеченных семей.