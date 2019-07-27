Акции «Яндекса» упали на фоне внесенного в Госдуму законопроекта об интернет-ресурсах

Акции российского интернет-гиганта рухнули на американской бирже Nasdaq в ночь на 27 июля из-за сообщений СМИ о готовящемся законе.

На открытии торгов Nasdaq за акцию Яндекса давали 40,31 доллара, однако уже к концу дня стоимость ценной бумаги упала до 37,04. Об этом свидетельствуют котировки на сайте биржи.

Причиной более чем 3-процентного падения специалистами называется анонсированный в пятницу, 26 июля, законопроект, который ограничит право граждан других стран владеть и управлять «информационно значимыми интернет-ресурсами». Документ уже внесен в Госдуму. Автором инициативы стал «единоросс» Антон Горелкин.

В комментарии изданию «Ведомости» депутат заявил, что нововведения коснутся работающих в РФ IT-гигантов Яндекс и Mail.ru Group.

В «Яндексе» заверили, что компания собирается участвовать в обсуждении представленного законопроекта.