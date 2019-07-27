Полиция Москвы задержала директора ФБК Ивана Жданова. У мэрии в автозак попал бегун

В Москве задержан директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), независимый кандидат на выборах в Мосгордуму Иван Жданов. Об этом 27 июля он написал в Twitter.

Ранее оперативники ФСБ пришли с обысками в предвыборный штаб главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина. Ночью полиция искала преступное в его квартире, нашла и изъяла только художественную книгу со словом "революция", а самого политика, как он сообщил на своей странице в Facebook, задержали и доставили в отдел полиции города Троицка.

Обыски устроили дома у пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Киры Ярмыш, сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Юлии Галяминой. Ярмыш заявила, что поводом стало уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий из-за проведения митинга у Мосгоризбиркома, который прошел 14 июля.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 июля предостерёг москвичей от участия в несанкционированном митинге. Как сообщает Meduza, к месту проведения акции стягивается полиция, уже есть первый задержанный. Мужчина, по его словам, попал в автозак во время пробежки рядом с мэрией.

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