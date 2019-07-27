Пассажир троллейбуса кулаком в лицо кондуктора пытался отстоять сорок рублей. Агрессивный выпад попал на видео

С травмой головы в больницу после смены увезли кондуктора 45 маршрута троллейбуса в Петербурге. Пассажир якобы требовал вернуть ему плату за билет.

Видео из салона троллейбуса было опубликовано в соцсетях 27 июля. На нем запечатлена продолжительная беседа пассажира и кондуктора уже в пустом салоне. Судя по кадрам, молодой человек с достаточно агрессивным посылом обращался и к водителю, в руке он держал бумажку, похожую на билет. Видимо, не добившись своего, он все же отправился на выход, по пути коротким ударом в лицо «отомстив» обидчице. Кондуктор затылком наткнулась на поручень.

В ГУП «Горэлетротранс» подтвердили, что женщине после смены ночью 24 июля понадобилась госпитализация. По предварительной информации, мужчина отказывался платить за проезд. На место, к пересечению Ленинского проспекта с бульваром Новаторов, также вызвали полицию.

Этот троллейбус ходит по маршруту от «Звездной» до проспекта Героев.

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Как рассказал «Фонтанке» коллега пострадавшей, сейчас она лечится уже дома, медики диагностировали сотрясение мозга. Пассажир вместе с приятелем скрылся, найти его пока не удалось.