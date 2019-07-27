США требуют 100 млн долларов от подозреваемого в киберпреступлениях россиянина

Американская сторона подала иск в отношении задержанного в 2017 году Александра Винника и онлайн-биржи BTC-e, к которой россиянин якобы имел отношение.

«BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли», – цитирует 27 июля текст иска РИА Новости.

По версии американских следователей, в США биржа нарушила закон о банковской тайне, так как не была зарегистрирована в соответствии с законодательством страны. Структура провела несколько десятков тысяч транзакций в криптовалютах почти на 300 миллионов долларов. Винник, как уверены в Америке, относился к руководству организации. От гражданина России прокуратура США требует выплаты 12 миллионов долларов, а от онлайн-биржи — 88 миллионов.