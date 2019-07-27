США требуют 100 млн долларов от подозреваемого в киберпреступлениях россиянина
Американская сторона подала иск в отношении задержанного в 2017 году Александра Винника и онлайн-биржи BTC-e, к которой россиянин якобы имел отношение.
«BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли», – цитирует 27 июля текст иска РИА Новости.
По версии американских следователей, в США биржа нарушила закон о банковской тайне, так как не была зарегистрирована в соответствии с законодательством страны. Структура провела несколько десятков тысяч транзакций в криптовалютах почти на 300 миллионов долларов. Винник, как уверены в Америке, относился к руководству организации. От гражданина России прокуратура США требует выплаты 12 миллионов долларов, а от онлайн-биржи — 88 миллионов.
Справка:
Греция задержала Винника 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать «хакера» — России, США или теперь Франции. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию.
В России Винника заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Видимо, он пытается всеми силами добиться выдачи именно в Россию. Ранее Верховный суд Греции постановил, что передавать россиянина надо американцам.
Уполномоченный по правам человека в РФ отправила письмо министру юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалису Калогиру, главе минздрава этой республики Андреасу Ксантосу и греческому омбудсмену Андреасу Поттакису с просьбой поучаствовать в судьбе российского гражданина.