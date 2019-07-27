Отпуск обошёлся петербуржцу в 22 миллиона. Он отдыхал, пока воры работали

Бизнесмен, владеющий производством деталей для пневмоподвески в автомобиле в Петербурге, заявил о квартирной краже. Он оставил дома в сейфе 22 млн и уехал отдыхать.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, 34-летний предприниматель вернулся из отпуска два дня назад и обнаружил неприятное – сейфы в одной из комнат в его квартире на улице Нахимова оказались вскрыты. Пропал травматический пистолет и деньги.

Пропажу владелец заметил сразу, но как воры пролезли в квартиру, осталось неясным.

Как сообщает ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Заявителю принадлежит завод и автосервис, в которых производят и ремонтируют подвески.