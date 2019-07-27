"Ситуация спокойная". Пограничники прокомментировали обстановку на пунктах пропуска

"Ситуация на международных автомобильных пунктах пропуска на российско-финляндском направлении стабильная, спокойная, затруднений в движении при пересечении границы не отмечается". Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти отчиталось о рассосавшейся пробке на выезде из России в Финляндию.

По данным ведомства, "по состоянию на 11.00 на выезд из РФ в Светогорске стоят 10 машин и 4 автобуса, в Брусничном и Торфяновке – не более 12 машин".

Пограничники подчеркнули, что среднее время оформления составляет не более 15-20 минут.

На въезд в Россию по одной, две машины.

Ранее утром автомобилисты тратили полтора часа на прохождение российского и финского КПП.