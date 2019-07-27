Петербуржцам ещё раз напомнили о перекрытии КАД в День ВМФ

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 27 июля вновь напомнило петербуржцам о том, что парад в честь Дня ВМФ, который состоится 28 июля, повлечёт за собой перекрытие КАД. Закроют участок от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе (117-й – 141-й километр внутреннего кольца).

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в день проведения парада 28 июля в период с 7 до 17 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на участке КАД в районе дамбы в обоих направлениях», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. В это время проехать по дамбе смогут только жители Кронштадта по пропускам и экстренные службы.

График перекрытий смотрите в публикации «Набережные, Невский, мосты – что и когда будут перекрывать из-за военно-морского парада».

Где удобнее смотреть парад?