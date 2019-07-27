В Амурской области из-за паводка эвакуировали тысячу человек. Стихия не собирается останавливаться

МЧС по Амурской области рассказало о последствиях паводков в регионе. Ливни и грозы продолжатся на выходных.

«На территории 16 населенных пунктов Приамурья подтоплено 593 частных жилых дома. <...> Вода вышла на 25 участков автомобильных дорог», – рапортует 27 июля региональное МЧС на своем сайте.

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По данным ведомства, эвакуированы были 980 человек. Примерно половину из них разместили в пунктах временного размещения.

При этом Амурский центр гидрометеорологической службы предупредил, что сильные ливни и грозы не уйдут из региона до 29 июля.