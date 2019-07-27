Собянин предостерег москвичей от участия в готовящемся несанкционированном митинге

Мэр российской столицы пообещал, что во время планируемой акции протеста в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму будет обеспечен порядок «в соответствии с действующим законом».

«Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут», – написал 27 июля Сергей Собянин в своем «Твиттере».

По его словам, власти готовы обеспечить порядок в столице «в соответствии с действующим законом».

Прокуратура Москвы также предупредила об ответственности за участие в несанкционированных митингах. «В сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии <...> Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», – уточнили в ведомстве.

Напомним, что причиной планируемого митинга стал отказ в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму.