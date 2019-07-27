На проспекте Ветеранов мотоциклист насмерть сбил пешехода

В ночь на 27 июля в Кировском районе Петербурга на перекрёстке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка погиб пешеход.

По данным пресс-службы УГИБДД, смертельное ДТП произошло около 1:40. Мужчина на вид лет 30 переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил мотоцикл. От полученных травм он скончался.

За рулём байка "Сузуки" находился мужчина 1985 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка, личность пострадавшего и обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнили в ведомстве.