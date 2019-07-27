Стремящиеся в Лаппеенранту петербуржцы встали в полуторачасовую пробку при +34 градусах на дороге

Субботнее утро автомобилисты из Петербурга и Ленобласти встречают на границе с Финляндией.

По данным приложения Granitsa Online, больше всего россиян стремится в ближайшую Лаппеенранту, куда, как правило, наши соотечественники ездят на один день. Очередь из машин перед МАПП "Брусничное", как сообщают очевидцы, растянулась "до озера". Чтобы въехать в Суоми, потребуется не меньше полутора часов. При этом, по данным финских погодных камер, температура воздуха приближается к +26 градусам, а на поверхности дороги – к +34 градусам Цельсия.

Пока чуть лучше дела обстоят на "Торфяновке" – пункте пропуска на трассе, ведущей в Хельсинки. Перед российским постом, по данным автомобилистов, стоят около 70 машин, примерное время ожидания – 40 минут.

Наименее загружен МАПП "Светогорск". Стремящиеся в соседнюю Иматру проходят паспортный контроль за полчаса.