Президент США: Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией

Основания враждовать с Россией у Соединенных Штатов отсутствуют. Об этом заявил в пятницу журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Он решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США, нацеленные на сохранение противостояния с республиканцами, в том числе посредством раздувания утверждений об угрозе со стороны России.

"Мир над ними (демократами – прим. ред.) смеется. Но, к сожалению, это чрезвычайно плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами", – сказал руководитель американской администрации.