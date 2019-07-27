ЦИК Украины нашел нарушения у партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия Украины нашла нарушения в промежуточных финансовых отчетах четырех политических партий, в числе которых партия Михаила Саакашвили, и обратилась в национальное агентство по предотвращению коррупции, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия обратилась в национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и передала ему материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов политической партии "Социальная справедливость", "Гражданская позиция", "Партия Шария", "Движение новых сил Михаила Саакашвили" для реагирования в соответствии с законами Украины", – говорится в сообщении.

В ЦИК уточнили, что при проверке промежуточных финотчетов этих партий нашли ряд нарушений избирательного закона.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.