Трамп недоволен опросом журналистов, в котором он проигрывает президентские выборы Байдену

Президент США Дональд Трамп остался недоволен опросом журналистов, согласно которому он уступит президентские выборы Джо Байдену, причем, настолько, что оставил по этому поводу публичную запись. Как всегда, в твиттере.

рамп возмутился результатами опроса, показанными в утреннем шоу Fox & Friends. Он написал, что никогда не проиграет такому политику, как Сонняй Джо, как не проиграл выборы 2016 года Хиллари Клинтон, как тогда предсказывал FoxNews.

.@FoxNews is at it again. So different from what they used to be during the 2016 Primaries, & before – Proud Warriors! Now new Fox Polls, which have always been terrible to me (they had me losing BIG to Crooked Hillary), have me down to Sleepy Joe. Even considering.....