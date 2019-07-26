Трамп недоволен опросом журналистов, в котором он проигрывает президентские выборы Байдену

Президент США Дональд Трамп остался недоволен опросом журналистов, согласно которому он уступит президентские выборы Джо Байдену, причем, настолько, что оставил по этому поводу публичную запись. Как всегда, в твиттере.

рамп возмутился результатами опроса, показанными в утреннем шоу Fox & Friends. Он написал, что никогда не проиграет такому политику, как Сонняй Джо, как не проиграл выборы 2016 года Хиллари Клинтон, как тогда предсказывал FoxNews.

.@FoxNews is at it again. So different from what they used to be during the 2016 Primaries, & before – Proud Warriors! Now new Fox Polls, which have always been terrible to me (they had me losing BIG to Crooked Hillary), have me down to Sleepy Joe. Even considering..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.

Президент США Дональд Трамп занял второе место в опросе телеканала Fox News о следующем главе государства. По данным издания, большинство американцев предпочтут видеть на этом посту в 2020 году демократа Джозефа Байдена. Отмечалось, что его рейтинг поднялся на 10 пунктов.

Байден — 76-летний американский политик, трижды в своей карьере участвовал или заявлял о желании принять участие в президентских выборах (в 1988, 2004 и 2008 годах). В 1973 году стал сенатором от штата Дэлавер в возрасте 30 лет — минимально возможном для избрания на этот пост. Годом позже редакция журнала Time включила его в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю». В 2016-м году он заявил о готовности баллотировать на пост президента по окончании полномочий Трампа. Байден выступал за бомбардировки бывшей Югославии, поддержал военное вторжение США в Ирак, по окончании грузино-югоосетинского конфликта обещал Грузии финансовую помощь в размере 1 миллиарда долларов. Он также активно поддерживал санкции против России.