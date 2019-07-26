Кличко увидел в Зеленском Януковича

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой государства Виктором Януковичем. Об этом он рассказал изданию Bild.

По словам Кличко, каждый президент хочет влиять на столицу. «Но если Зеленский хочет свергнуть меня с поста, он нарушает закон и ведет себя не иначе, как Янукович, который сделал то же самое», — заявил мэр Киева.

Ранее Кличко заявил, что готов объявить досрочные выборы мэра Киева. До этого Владимир Зеленский попросил правительство страны уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Место Кличко могут занять гендиректор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко или бизнесмен Андрей Холодов.

Кличко избран на пост мэра украинской столицы 25 мая 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов избирателей. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.