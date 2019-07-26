«Настоящий» автомобиль Джеймса Бонда выставлен на аукцион. Все его гаджеты работают

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Крайне редкий экземпляр «самого известного автомобиля в мире» выставлен на аукцион Сотбис. Один из всего четырех Aston Martin DB5, снимавшихся первых фильмах об агенте 007 «Шаровая молния» и «Голдфингер», по предварительной оценке экспертов, может стоить от 4 до 6 миллионов долларов.

Этот автомобиль был в числе первых переоборудован для съемок «по спецификации Q», то есть наполнен всеми гаджетами классического Бонда, вроде генераторов дыма, меняющихся регистрационных номеров или пулеметов, спрятанных под фарами. Более того, поскольку после съемок он попал в руки трепетных коллекционеров и прошел несколько аккуратных реставраций (последняя была в 2012 году), все гаджеты находятся в рабочем состоянии.

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Он был одним из двух первых Aston Martin, полученных в 1965 году продюсерами фильма «Шаровая молния» от автомобильной компании «в лизинг». Марка не желала предоставлять машины «просто так», а настаивала на покупке, но сторонам удалось достичь компромисса и киностудия EON Production получила две машины с обязательством вернуть их после съемок.

Естественно, что после успеха фильмов Aston Martin не только не стали требовать вернуть им машины, но с тех пор принимали активнейшее участие в съемках «бондианы». Дошло до того, что специально для фильма «Спектр» компания сконструировала и построила 10 экземпляров несуществующего DB10.

Более того, Aston Мartin, начиная с 2020 года, построит 28 точных копий этого самого Aston Martin DB5 со всеми теми гаджетами и по сохранившимся подлинным чертежам. 25 из них будут проданы клиентам (говорят, что покупатели на «весь тираж» уже есть), одна машина отправится на киностудию EON, еще одна – в музей Aston Martin, и последняя будет выставлена на благотворительный аукцион. Цена на «копии» несильно отличается от «оригинала», выставленного на Сотбис 3 миллиона евро.

Видео: RM Sotheby's/Youtube