Происшествия
Боевики обстреляли две сирийские провинции
Населенные пункты сирийских провинций Хама и Латакия подверглись обстрелам боевиков за минувшие сутки, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.
Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хуайз, Калъат-Эль-Мудик провинции Хама и Сараф провинции Латакия", – сообщает Центр.