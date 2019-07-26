«Выше нас нет никого». Кандидатам от штаба Навального повторно откажут в «Смольнинском» вопреки позиции горизбиркома

Рабочая группа избиркома муниципалитета «Смольнинское» (Центральный район) забраковала подписи кандидатов от штаба сторонников Алексея Навального — лидера этого штаба Дениса Михайлова и Дарьи Старцевой. Проверять подписи 26 июля членам избиркома (ИКМО) пришлось во второй раз: предыдущее решение об отказе в регистрации этим кандидатам отменила Петербургская избирательная комиссия.

Однако Горизбирком не стал регистрировать кандидатов самостоятельно, а отправил дела в ИКМО на пересмотр. Там провели новую графологическую экспертизу и признали подписи недействительными уже по другим основаниям.

Члены избиркома «Смольнинское» во время проверки объяснили Дарье Старцевой, что подчиняться городской комиссии не обязаны, и саркастически назвали сложившуюся систему «замечательной»: «Человек любой туда (в петербургский избирком — прим. ред.) обращается, и они, чтобы не портить себе нервную систему, отправляют к нам сюда. Чтобы нервную систему портили мы». «Выше нас нет никого», — заявил председатель ИКМО Константин Пушкарев, добавив, что петербургская комиссия ошиблась, отменив отказ в регистрации активистам штаба Навального.

Председатель ИКМО «Смольнинское» — не единственный, кто пытается занять независимую от городской комиссии позицию. Например, в здание ИКМО «Екатерингофский» в начале кампании не пустили члена горизбиркома Екатерину Фесик, заявив, что она мешает работе. Впоследствии, впрочем, в «Екатерингофском» одумались и объяснили, что просто не узнали Фесик.