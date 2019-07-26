Велосипедист спас застрявшего «джипера» от смерти в американской глуши

Житель Портленда Томас Киньонес, проезжая на своем горном велосипеде по отдаленным районам штата Орегон, увидел что-то, что сначала показалось ему мертвой коровой. На самом деле это был 73-летний Грегори Рэндольф, лежавший практически без сознания на обочине проселочной дороги.

Четыре дня назад Рэндольф вместе с двумя собаками отправился в пусть на своем Jeep и каким-то образом умудрился засадить машину в такую глубокую грязь, что выбраться из нее самостоятельно уже не смог. Тогда он бросил машину и отправился искать ближайшее поселение пешком, взяв с собой одну из собак.

За четыре дня Рэндольф прошел всего около 20 километров, сильно сгорел на солнце и уже терял сознание, когда его и собаку обнаружил Киньонес, пишет Guardian. Томас увлекается велосипедным туризмом, поэтому у него с собой были и палатка, и небольшой запас воды и еды. Рэндольф едва мог говорить и сидеть, и предложенная вода была просто спасением.

К сожалению, в этой отдаленной местности даже не ловил мобильный телефон, поэтому Киньонес просто нажал сигнал тревоги на своем GPS-трекере. Кроме этого, он разложил палатку, где укрыл Рэндольфа и его крохотную собаку породы ши-тцу от солнца. Скорая помощь прибыла через час, за ней приехал помощник шерифа, и незадачливый «джипер» и его собака были спасены.

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Впоследствии полиция штата Орегон вынуждена была использовать самолет, чтобы разыскать «Джип» Рэндольфа, и еще два дня понадобилось, чтобы добраться до него. На месте полицейских встретила вторая собака Рэндольфа, по счастью, она была во вполне нормальном состоянии. По-видимому, эти дни она пила воду из ближайших ручьев.

Полиция обнаружила белый Jeep Cherokee настолько плотно засевшим в засохшую грязь в русле старого ручья, что доставать автомобиль не стали. Тем более, что до ближайшей асфальтированной дороги было несколько километров.

После приключения Рэндольф провел несколько дней в больнице, но сейчас он и его собаки уже дома. Ему очень повезло, что его обнаружил велотурист, да еще с палаткой, водой и GPS-трекером.

Киньонес тоже считает произошедшее везением, так как он впоследствии обнаружил, что до ближайшей вышки сотовой связи было как минимум еще шесть часов пути. Если бы у него не было возможности послать сигнал бедствия, все могло закончиться трагически.

«Я не знаю, как он умудрился забраться так далеко, – прокомментировал приключение Грегори Рэндольфа помощник шерифа Бак Маганзини. – Машина все еще там и, скорее всего, останется там навсегда».