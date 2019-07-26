Командующего ядерными силами США обвинили в сексуальных домогательствах к полковнику

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия, сообщает Military.com.

Senate to Hold Confirmation for Hyten Amid Sexual Assault Accusations https://t.co/Xo9BU03LEW — Military.com (@Militarydotcom) 26 июля 2019 г.

Хайтен — генерал ВВС и командующий Стратегическим командованием ВС США (СТРАТКОМ), которое объединяет стратегические ядерные силы, противоракетную оборону и космические силы. Президент Дональд Трамп выдвинул Хайтена на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов — второго по рангу военного чина страны.

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Полковник Кэтрин Сплетстосер заявила, что 2 декабря 2017 года после конференции в Калифорнии Хайтен вошел к ней в номер и сел на кровать. По ее словам, последовали приставания, СМИ описали их в физиологических подробностях. Полковник заявляет, что в других случаях подвергалась непристойным прикосновениям со стороны Хайтена.

Жалоба военнослужащей была рассмотрена, и в июне 2019 года ответственные лица решили не привлекать Хайтена к военному трибуналу. Пентагон учел, что Хайтена тщательно охраняют, и никто из его охранников не видел, чтобы тот входил в номер подчиненной.

Генерала и полковника частным образом опросили в комитете сената по вооруженным силам, где рассматривается кандидатура Хайтена. Ряд сенаторов критикуют то, как велось расследование. Например, сенатор-демократ Элизабет Уоррен недовольна тем, что расследованием руководил глава боевого командования ВВС, который младше по чину, чем Хайтен, хотя и не является его прямым подчиненным. Ряд коллег Сплетстосер в ходе расследования обвинили ее в резком стиле общения с подчиненными и старшими по званию. Хайтен отказался в ходе расследования пройти тест на детекторе лжи.