МИД России прокомментировал поиски «русского шпиона» в Австрии

МИД России назвал объявление в розыск россиянина по подозрению в разглашении государственной тайны «попыткой реанимировать сюжет о русских шпионах», передает ТАСС.

«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в Альпийской республике, который мы с австрийскими партнерами, в нашем понимании, закрыли. Во всяком случае, именно в таком духе в последние месяцы проходили все двусторонние контакты с руководством Австрии», — говорится в заявлении ведомства.

Отдельно в российском МИД подчеркивают, что все обвинения носят оговорку «весьма вероятно», что автоматически сводит возможность серьезного обсуждения на нет.

25 июля Австрийская полиция опубликовала объявление о розыске 65-летнего россиянина Игоря Зайцева. Областной суд города Зальцбурга обвиняет Зайцева в шпионаже и разглашении военной тайны. Также в постановлении указывалось, что россиянин причастен «к тайной внутренней деятельности российской военной разведки ГРУ».