Минспорт поддержал кандидатуру главного тренера СКА на пост главного тренера сборной России по хоккею

Министерство спорта поддержало кандидатуру главного тренера СКА Алексея Кудашова на должность главного тренера национальной команды России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу в министерстве спорта прошла рабочая встреча министра Павла Колобкова с первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) и главой штаба национальной сборной Романом Ротенбергом, а также тренерами сборной России Алексеем Кудашовым и Анваром Гатиятулиным.

"Минспорт России поддержал кандидатуру Алексея Кудашова. Мы обсудили его первые планы по подготовке команды. Совсем немного осталось до Олимпийских зимних игр. Определен список основных кандидатов в сборную России, это – молодые ребята, потенциально претендующие на попадание в команду", – сказал Колобков.

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"Также мы обсудили вопросы, связанные с методикой подготовки хоккеистов. Федерация хоккея России разработала очень интересную программу, которую мы совместно будем внедрять. Очень важно, что команды – от юниорской до основной – будут работать по единой методике. У Минспорта России и ФХР очень хороший уровень взаимодействия, команды базируются в Новогорске на нашей базе, где совсем недавно прошел тренерский семинар, сейчас будем плотно работать по подготовке команды к ближайшим чемпионатам мира и Олимпийским играм", – добавил министр.

В свою очередь, Кудашов отметил, что на данный момент выстроена вертикаль тренировочного процесса, тренерский штаб контролирует помимо основной сборной еще юниорские и молодежные: "Мы построили вертикаль тренировочного процесса. И юниорские, и молодежная команды контролируются основной сборной. Они тренируются по единой системе, играют в одинаковый хоккей и стараются иметь одинаковую философию с национальной командой. У нас уже есть кандидаты в сборную на чемпионат мира, на Олимпийские игры, будем следить за их развитием".

Кудашов 10 июля сменил Илью Воробьева сразу на двух тренерских должностях.