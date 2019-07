Трамп пригрозил Франции из-за введения цифрового налога на компании из США

Американские власти в ближайшее время примут ответные меры, которые, вероятно, коснутся французского винодельческого сектора, в связи с введением Парижем цифрового налога на компании из США. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.