Трамп пригрозил Франции из-за введения цифрового налога на компании из США

Американские власти в ближайшее время примут ответные меры, которые, вероятно, коснутся французского винодельческого сектора, в связи с введением Парижем цифрового налога на компании из США. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.

По его словам, "Франция только что ввела цифровой налог на замечательные американские технологические компании". "Если кто-то [и может] обложить их налогом, то это должна быть их родная страна, США. Мы вскоре объявим о существенных ответных мерах в связи с безрассудством Макрона", – написал Трамп.

"Я всегда говорил, что американское вино лучше французского!" – намекнул на санкции президент США.

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В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что "Соединенные Штаты весьма разочарованы решением Франции ввести налог на [корпорации, предоставляющие] цифровые услуги в ущерб американским компаниям и работникам". Администрация Трампа "последовательно заявляет, что не будет сидеть сложа руки и терпеть дискриминацию в отношении американских фирм", указали в пресс-службе.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года и составит 3% от общего оборота во Франции. В частности, под него попадут все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции и чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в сети или работу платформ – агрегаторов информации. В 2020 году налоговые поступления от IT-корпораций должны вырасти до €650 млн.