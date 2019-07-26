Покупателя авто в Петербурге убили из «полицейского» ПМ. Под арест попал бывший сотрудник МВД

За убийство на «пьяной» дороге в Колпинском районе Петербурга покупателя автомобиля задержан экс-сотрудник полиции и фигурант масштабного дела о контрабанде наркотиков, разваленного в суде усилиями Генпрокуратуры.

Как сообщила 26 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Колпинский районный суд вынес постановление о заключении под стражу Евгения Савченко, обвиняемого в убийстве.

«Как полагает следствие, 11 июля Савченко недалеко от станции «Металлострой» произвел не менее двух выстрелов из пистолета в потерпевшего. Пояснил, что под предлогом продажи автомобиля за 500 тысяч рублей выманил в город давнего знакомого, рассчитывая забрать деньги в счет прежних долгов, а машину не продавать. При встрече между ними возник конфликт, в ходе которого Савченко использовал пистолет», – уточнили в пресс-службе.

32-летний обвиняемый работал ранее в полиции, в патрульно-постовой службе. Он сообщил следствию, что в 2012 году нашел боевой ПМ в Колпино и с тех пор с ним не расставался.

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В октябре 2018 года Савченко был оправдан присяжными по делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы. Обвинение поддерживала Генпрокуратура, но и она не могла представить ни одного доказательства вины фигурантов. Верховный суд отменил приговор, дело слушается заново.

После оправдания Савченко устроился по трудовому договору водителем «Яндекс.Такси». Товарищу убитому он предложил для продажи отцовский автомобиль.