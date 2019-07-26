Происшествия
Вслед за обысками у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму следователи пришли в предвыборный штаб к Яшину
В предвыборный штаб главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина пришли с обысками. К делу о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий подключились оперативники ФСБ.
О визите сотрудников полиции Яшин написал в Twitter вечером 26 июля. «Даже не пытаются скрывать, что это уголовное дело политически мотивировано. Наглое и противозаконное давление на оппозицию в разгар избирательной кампании», – считает муниципальный депутат.
Как сообщалось ранее, представители Следственного комитета пришли и в офис ФБК. Борцы с коррупцией уточняют, что их интересовали кабинеты, где расположен предвыборный штаб Любови Соболь и Ивана Джанова.
«Сотрудники полиции совещаются со своим руководством, изымать ли флаги с триколором или нет», – сообщает адвокат Ивана Жданова Владимир Воронин.
Обыски также проходят в квартире, где прописан незарегистрированный кандидат в Московскую городскую думу Константин Янкаускас.
Как пишет РБК со ссылкой на источники, уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избиркомов курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ. Инициатива о возбуждении дела якобы поступила из администрации президента. Контрразведка, по данным издания, пытается найти источники финансирования протестных акций из-за рубежа.
Справка:
Ночью 25 июля обыски прошли у лидера «Партии Перемен» Дмитрия Гудкова и двух его соратников, а также у директора «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова. Оперативники искали агитматериалы с призывами выйти на несогласованный митинг у Мосгоризбиркома. Кандидата в депутаты Юлию Галямину и других желающих участвовать в выборах, вызвали на допрос. За несколько часов до этого столичный СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий из-за митинга у Мосгоризбиркома, который прошел 14 июля.
Административное расследование в отношении 15 кандидатов начала столичная прокуратура. В числе неблагонадежных - Янкаускас. Проверка связана с призывами к участию в несогласованном митинге 27 июля. За это уже поплатился Алексей Навальный, он арестован на 30 суток, и координатор его штаба в Москве Олег Степанов, он получил 8 суток.