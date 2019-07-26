Вслед за обысками у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму следователи пришли в предвыборный штаб к Яшину

В предвыборный штаб главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина пришли с обысками. К делу о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий подключились оперативники ФСБ.

О визите сотрудников полиции Яшин написал в Twitter вечером 26 июля. «Даже не пытаются скрывать, что это уголовное дело политически мотивировано. Наглое и противозаконное давление на оппозицию в разгар избирательной кампании», – считает муниципальный депутат.

Как сообщалось ранее, представители Следственного комитета пришли и в офис ФБК. Борцы с коррупцией уточняют, что их интересовали кабинеты, где расположен предвыборный штаб Любови Соболь и Ивана Джанова.

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«Сотрудники полиции совещаются со своим руководством, изымать ли флаги с триколором или нет», – сообщает адвокат Ивана Жданова Владимир Воронин.

Обыски также проходят в квартире, где прописан незарегистрированный кандидат в Московскую городскую думу Константин Янкаускас.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избиркомов курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ. Инициатива о возбуждении дела якобы поступила из администрации президента. Контрразведка, по данным издания, пытается найти источники финансирования протестных акций из-за рубежа.