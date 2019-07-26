Трамп потребовал реформировать ВТО

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с несоответствием статуса некоторых стран, заявленных как развивающиеся, следует из распространенного Белым домом документа.

Сам Трамп уже отметил это событие в твиттере. "ВТО разоряется, когда богатые страны мира заявляют, что они являются развивающимися странами, чтобы избежать правил ВТО и получить особый режим. Больше не надо!!! Сегодня я дал указание торговому представителю США принять меры, чтобы страны прекратили обманывать систему за счет США!" – написал лидер США.

The WTO is BROKEN when the world’s RICHEST countries claim to be developing countries to avoid WTO rules and get special treatment. NO more!!! Today I directed the U.S. Trade Representative to take action so that countries stop CHEATING the system at the expense of the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.

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"Когда самые богатые экономики претендуют на статус развивающихся стран, они наносят ущерб не только другим развитым странам, но и экономикам, которые действительно требуют особого и дифференцированного режима. Такое пренебрежение к соблюдению правил ВТО, включая возможное игнорирование любых будущих правил, не может оставаться без внимания", – говорится в президентском меморандуме.

В документе подчеркивается, что "7 из 10 самых богатых экономик мира, измеряемых валовым внутренним продуктом на душу населения по паритету покупательной способности, – Бруней, Гонконг, Кувейт, Макао, Катар, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты – в настоящее время претендует на статус развивающейся страны". Мексика, Южная Корея и Турция также претендуют на этот статус.

"Китай наиболее ярко иллюстрирует это. Со времени вступления в ВТО в 2001 году Китай продолжал настаивать на том, что он является развивающейся страной... Соединенные Штаты никогда не принимали претензию Китая на статус развивающейся страны, и практически каждый текущий экономический показатель опровергает претензии Китая", – следует из меморандума.