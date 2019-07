Трамп потребовал реформировать ВТО

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с несоответствием статуса некоторых стран, заявленных как развивающиеся, следует из распространенного Белым домом документа.

Сам Трамп уже отметил это событие в твиттере. "ВТО разоряется, когда богатые страны мира заявляют, что они являются развивающимися странами, чтобы избежать правил ВТО и получить особый режим. Больше не надо!!! Сегодня я дал указание торговому представителю США принять меры, чтобы страны прекратили обманывать систему за счет США!" – написал лидер США.

The WTO is BROKEN when the world’s RICHEST countries claim to be developing countries to avoid WTO rules and get special treatment. NO more!!! Today I directed the U.S. Trade Representative to take action so that countries stop CHEATING the system at the expense of the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.