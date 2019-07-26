Турция хочет вместе с Россией производить SSJ-100 и МС-21

Рост товарооборота России и Турции удастся обеспечить за счет ряда совместных промышленных проектов, в том числе за счет совместного производства и поставок самолетов SSJ-100 и МС-21, сообщил министр энергетики России Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

«В промышленности у нас речь идет о поставках вертолетов, о создании совместного предприятия по производству вертолетов. В перспективе это наша авиационная промышленность в части совместного производства и поставок самолетов SSJ-100, МС-21», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Sukhoi Superjet 100 и МС-21 — самолеты российского производства. SSJ-100 разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого», МС-21 — корпорацией «Иркут». Оба предприятия входят в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК).