Путин подписал закон о региональных брендах

Президент России подписал закон, которым закрепляется понятие «географическое указание» места происхождения товара как новый объект интеллектуальных прав, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был принят Госдумой 18 июля и одобрен Советом Федерации 23 июля.

«В соответствии с новым законом географические указания станут самостоятельным объектом интеллектуальных прав. Это позволит законодательно защитить отечественные бренды, такие как “Оренбургский пуховый платок”, “Вологодское кружево” и “Вологодское масло”, “Хохлома”, “Гжель” и “Дулевский фарфор”, “Адыгейский сыр” и “Башкирский мед”, “Астраханские помидоры” и “Луховицкие огурцы”», – сообщала ранее пресс-службы Госдумы.

Географические указания будут действовать наравне с наименованием места происхождения товара, но будут иметь более простую регистрацию.

«Географическим происхождением товара должны в значительной степени определяться: его особое качество, репутация или другие характеристики. И хотя бы одна из стадий производства, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара, должна осуществляться на указанной территории ... То есть нельзя будет воду, добытую не в Ессентуках, но там разлитую, использовать под этим названием», – передавала пресс-служба слова председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павла Крашенинникова.