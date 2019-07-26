Электрички под Пушкином остановил сломавшийся товарняк. Он поехал, остальные ждут

Семь электричек на Витебском направлении пятничным вечером приедут на конечные станции с опозданием. Самая большая задержка – час.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, сбой в движении на Витебском направлении 26 июля сказался на пассажирах семи электричек – они задерживаются на время от десяти минут до часа.

По предварительной информации, на пути сломался грузовой поезд, поломка оказалась не серьезной, и вскоре он продолжил движение.

О задержке «Фонтанке» сообщили близкие к негодованию пассажиры. Табло на Витебском вокзале указывало на часовую задержку пяти электричек, как в сторону Пушкина, так и Петербурга.