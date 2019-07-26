В Фонд борьбы с коррупцией пришли. Протест московским выборам затронул родителей одного из незарегистрированных кандидатов
Сотрудники Следственного комитета и оперативники столичной полиции навещают оппозиционеров по местам их работы и прописки в Москве.
Как рассказал «Новой газете» незарегистрированный кандидат в Московскую городскую думу Константин Янкаускас, вечером 26 июля «толпа сотрудников полиции в штатском» ломится в квартиру, где он прописан. По телефону родители ему сообщили, что правоохранители якобы намерены провести обыск.
«Я в этой квартире прописан, но не живу уже лет пять», – сказал Янкаускас и добавил, что к восьми вечера его мама и адвокат перестали отвечать на звонки, так как «видимо, начался обыск».
Тем временем в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией сообщил, что в их офис пришли следователи. Возле здания, судя по фото, стоит автозак.
Возле ФБК pic.twitter.com/X8yGvuaS2t— Ivan Zhdanov (@IoannZH) July 26, 2019
Справка:
Ночью 25 июля обыски прошли у лидера «Партии Перемен» Дмитрия Гудкова и двух его соратников, а также у директора «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова. Оперативники искали агитматериалы с призывами выйти на несогласованный митинг у Мосгоризбиркома. Кандидата в депутаты Юлию Галямину и других желающих участвовать в выборах, вызвали на допрос. За несколько часов до этого столичный СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий из-за митинга у Мосгоризбиркома, который прошел 14 июля.
Административное расследование в отношении 15 кандидатов начала столичная прокуратура. В числе неблагонадежных - Янкаускас. Проверка связана с призывами к участию в несогласованном митинге 27 июля. За это уже поплатился Алексей Навальный, он арестован на 30 суток, и координатор его штаба в Москве Олег Степанов, он получил 8 суток.