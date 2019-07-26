В Фонд борьбы с коррупцией пришли. Протест московским выборам затронул родителей одного из незарегистрированных кандидатов

Сотрудники Следственного комитета и оперативники столичной полиции навещают оппозиционеров по местам их работы и прописки в Москве.

Как рассказал «Новой газете» незарегистрированный кандидат в Московскую городскую думу Константин Янкаускас, вечером 26 июля «толпа сотрудников полиции в штатском» ломится в квартиру, где он прописан. По телефону родители ему сообщили, что правоохранители якобы намерены провести обыск.

«Я в этой квартире прописан, но не живу уже лет пять», – сказал Янкаускас и добавил, что к восьми вечера его мама и адвокат перестали отвечать на звонки, так как «видимо, начался обыск».

Тем временем в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией сообщил, что в их офис пришли следователи. Возле здания, судя по фото, стоит автозак.