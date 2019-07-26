В Петербурге главу известного конфузами избиркома оштрафовали на 3 тысячи. Свои полномочия она потеряет не сразу
К административной ответственности суд привлек председателя избиркома муниципалитета «Сергиевское» (Выборгский район Петербурга) Елену Элконину. Штраф в три тысячи рублей символический, но за ним стоят более весомые последствия.
О вынесенном наказании 26 июля сообщили в объединённой пресс-службе городских судов. Как только решение вступит в силу, Елена Элконина потеряет свои полномочия и не сможет быть членом избирательных комиссий. Однако далеко не факт, что это произойдёт во время нынешней кампании по выбору муниципальных депутатов. У председателя избиркома «Сергиевского» есть возможность обжаловать судебное решение. Выборы пройдут 8 сентября.
Кампания в «Сергиевском» проходит со скандалами. Этот муниципалитет тайно объявил выборы на десять дней раньше, чем просила петербургская избирательная комиссия. Кандидаты столкнулись с трудностями при подаче документов: то не могли найти избирком, то противостояли искусственным очередям.
О том, кто такая Елена Элконина и как оказалась во главе избиркома, «Фонтанка» рассказывала.
© Фонтанка.Ру