Здесь вам не Нью-Йорк. Юная американка приехала в Петербург с разрешённым в США наркотиком и отправилась в СИЗО

В Петербурге по наркотической статье арестована туристка из США. На родине ей прописан наркотик, но российские законы нивелировали заокеанское разрешение. Знакомиться с красотами Северной столицы Одри Луизе предстоит из изолятора.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 26 июля Московский райсуд на месяц определил под стражу 19-летнюю уроженку Нью-Йорка. Ей вменяют хранение растительного наркотика в значительном размере. 24 свёртка немногим тяжелее 19 граммов два дня назад найдены в косметичке иностранки в пункте предварительного досмотра на 3-м этаже пассажирского терминала в Пулково.

Одри Луиза приехала в Петербург с матерью. Ввоз вызывающих привыкание веществ не отрицала, но заверила, что употребление ей разрешено в медицинских целях. В подтверждение предоставила фотокопию патента. Иностранке покивали и задержали: на территорию РФ разрешение, данное в Соединённых Штатах, не распространяется.

Девушку доставили в суд в наручниках и с ходатайством о самой строгой мере пресечения. Дознаватель отметил, что вменяемое преступление небольшой тяжести, за которое предусмотрено до трёх лет лишения свободы, но туристка в Петербурге без жилья и прочных социальных связей, официальной работы и источника дохода нет.

Через адвоката и переводчика подозреваемая просила избрать любую другую меру, не связанную с заключением под стражу. Суд согласился с доводами дознания и определил девушку в следственный изолятор на Арсенальной. Конвоиры проявили чуткость и позволили скованной наручниками гостье из Нью-Йорка выплакаться в коридоре в компании матери. А судья Роман Альский перешёл к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой, которого прокурор и следователь ждали больше 2,5 часа.