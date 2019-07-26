Под Павловском электрички выстроились в очередь. Близкие к негодованию пассажиры сетуют на сломанный локомотив

Не менее трех электричек из Петербурга в сторону Царского Села встали на путях вечером 26 июля. Горожане сидят в вагонах почти полчаса.

Как утверждают читатели «Фонтанки», локомотив перегородил железную дорогу на Витебском направлении. Он якобы сломался под Павловском, движение встало на всем пути. «Пассажиры недоумевают и близки к негодованию», – пишет Илья. «Стоим уже около 20 мин перед станцией 21 км», – добавляет Александр. Другой уточнил, что перед их поездом стоят еще минимум три состава — об этом по громкой связи сказал машинист.

Читатель «Фонтанки» Александр

Судя по табло на Витебском вокзале, на 60 минут опаздывают пять электричек, причем как в направлении Пушкина, так и в сторону Петербурга.

В пресс-службе ОЖД выясняют причины остановки поездов.