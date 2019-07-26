В строй вместо митинга. Столичных оппозиционеров пугают армией

Поиском уклонистов среди предполагаемой толпы на несанкционированном митинге в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты планируют заняться в столичном правительстве. Ответственных соберут в «специальные группы».

Об этом вечером 26 июля сообщают столичные СМИ со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Там отметили, что проанализировали данные с предыдущих митингов и выяснили, что на акции протеста якобы ходит множество уклонистов. У здания правительства региона соберутся «специальные группы», которые будут выявлять и призывать молодежь в ряды военнослужащих.

Напомним, в Петербурге согласованная акция прошла 24 июля. Обошлось почти без задержаний.