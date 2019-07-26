Двухметровая змея пожирала леща на детской площадке

В Ростове-на-Дону гигантская змея пыталась съесть рыбу возле детской площадки. Об этом рассказали в городском Управлении по делам ГО и ЧС.

Встревоженные местные жители сообщили о пресмыкающемся в ведомство. Разбираться со змеей на место выехал расчет пожарно-спасательного гарнизона и полицейские. Покусать двухметровый гигант никого не успел — его поймали, посадили в мешок и вывезли в дикую природу. Директор Ростовского зоопарка от такого подарка отказался, подчеркнув, что диких животных зверинец не принимает.