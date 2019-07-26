Поймать жару. Выходные в Петербурге обещают быть курортными

Почти тридцать градусов тепла прогнозируют синоптики в Северной столице на субботу, 27-го числа. Чуть мокрее и прохладнее будет в последнее воскресенье июля.

По данным Северо-Западного УГМС, суббота в городе обещает быть безоблачной, начиная с ночи. В темные часы до +18, днем солнце нагреет город до 29 градусов тепла. Ветер — и тот умеренный.

Небольшие облака наползут на город ночью 28 июля. Осадки синоптики пророчат к вечеру воскресенья, местами тучи будут грозовыми. Днем до +26.

Уже в понедельник горожан ждет резкое похолодание, как и сообщалось ранее. Виной тому — «тропосферная ложбина из Арктики». Рабочая неделя начнется с дождливой погоды и температуры не больше 20 градусов.

Чем занять себя в нетипично курортную погоду — читайте в гиде «Фонтанки».