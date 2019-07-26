Минобороны РФ: Военную технику по Дунаю мы не перевозили. Заявления румынских властей — «абсолютная ложь»

Министерство обороны России опровергло заявление румынских властей о якобы заблокированном на Дунае транспорте с российской военной техникой для Сербии. Об этом 26 июля сообщает РИА «Новости».

«Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы «задержании» румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами – абсолютная ложь», – говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что экспорт продукции военного назначения «осуществляется в строгом соответствии с международным законодательством».

Напомним, ранее в МИД Румынии заявили, что на Дунае якобы заблокирован транспорт с российской военной техникой. СМИ писали, что речь может идти о поставке 30 танков Т-72С и 30 бронетранспортеров БРДМ-2.