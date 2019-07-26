С дома на Пяти углах, где жил Рубинштейн, сбивают лепнину. Работы не согласованы

Исторический особняк на Пяти углах в Петербурге пережил «ремонт» днем 26 июля без согласования и контроля со стороны ответственных комитетов. Горожане назвали процесс варварским.

Видеозапись, на которой промышленный альпинист с помощью веревки и металлического крюка сбивает с фасада памятника федерального значения штукатурку, была опубликована в соцсетях днем 26 июля. Очевидец заснял и тротуар под рабочим на Загородном проспекте, он сплошь усыпан уже отбитыми кусками охраняемой лепнины. Видно и результат труда на самом фасаде — один из украшающих дом элементов под крышей отсутствует полностью. Комментарии, которые сопровождают запись, содержат множество брани, самое культурное слово из которой «варвары».

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников, дом № 9 по Загородному проспекту числится в перечне объектов культурного наследия федерального значения как «Дом, где в 1887 – 1891 гг. жил композитор Рубинштейн А. Г. Здесь в 1905 – 1906 гг. проходили заседания ЦК РСДРП».

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Работы, которые проводят сегодня, уточняет комитет, с ними не согласовывали, никаких разрешений на разрушение фасада в Смольном не давали. Дом, добавили в Жилищном комитете, на ближайшие годы в программе капремонта фасад не значится. Проект его реставрации есть, он был согласован с КГИОП в 2018 году, но, согласно данным из региональной программы, к работам не должны были приступать раньше 2022 года.

Жилком добавил, что их сотрудники к «варварству» отношения не имеют. Управляет домом ООО «ЖКС № 2 Центрального района», в компании затруднились оперативно ответить, кто и на основе каких договорных отношений превратил в пыль элементы фасада.

В КГИОП отметили, что в случае, если элементы надо было сбивать экстренно, из-за угрозы обрушения, разрешительные документы выдаются в упрощенном порядке. Сотрудники комитета поехали на Загородный, чтобы найти «автора» такого ремонта.

Многоквартирный дом был заселен в 1879 году, он построен по проекту архитектора Николая Басина. Композитор и пианист Антон Рубинштейн обосновался в Петербурге в 1849 году, выступал перед императором Николаем I. Рубинштейн основал музыкальное общество, которое позже стало первой российской консерваторией. Он стал ее директором и учил там Чайковского.