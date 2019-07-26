«Избирком сперва все принял, а потом что-то потерял». Петербургские суды удовлетворили больше 80% исков кандидатов на недопуск до выборов

Суды Петербурга приняли к производству 360 исковых заявлений и материалов, касающихся работы муниципальных избиркомов, и уже рассмотрели 256 из них. Об этом 26 июля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На сторону кандидатов, которые жаловались на незаконный отказ в регистрации, суды встали в 83% случаев, сообщила «Фонтанке» руководитель пресс-службы Дарья Лебедева. В делах, где один кандидат оспаривал регистрацию другого, соотношение принятых судами решений — 70 на 30 в пользу тех, кого хотели снять.

В исковых заявлениях не допущенные муниципальными комиссиями до выборов кандидаты рассказывали об абсурдных придирках. Например, выдвиженец написал, что работает «заместителем председателя ТСЖ», а избирком хотел увидеть формулировку «заместитель председателя правления ТСЖ», а потому не допустил его до выборов. Или кандидат указал в строке адреса «корпус 1», а по паспорту он живет в «строении 1». Кроме того, одна из главных причин отказов в регистрации — «избирком сперва все принял, а потом что-то потерял», – сообщили в пресс-службе судов.